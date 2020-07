[아시아경제 임철영 기자] 식품의약품안전처가 공적 마스크 제도 마지막 날 전국에 마스크 114만1000장을 공급했다.

11일 식약처는 전국 약국에 60만7000장, 서울과 경기를 제외한 농협하나로마트에 13만8000장, 의교기관에 39만6000장을 공급했다.

공적 마스크 제도가 종료되는 만큼 12일부터는 약국, 마트, 편의점 등 기존 채널을 통해 보건용 마스크를 구입할 수 있다.

