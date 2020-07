[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 11일 고(故) 박원순 서울시장을 조문하지 않겠다고 밝혔다.

안 대표는 이날 페이스북에서 “고인의 죽음에 매우 안타까운 마음을 금할 수 없지만 별도의 조문은 하지 않기로 했다”고 말했다.

안 대표는 “이번 일은 절대로 일어나서는 안 될 참담하고 불행한 일”이라며 “또한 공무상 사망이 아닌데도 서울특별시 5일장으로 장례를 치르는 것에 동의할 수 없다”고 밝혔다.

안 대표는 “지금 이 나라의 책임 있는 위치에 있는 사람들 그리고 고위 공직자들의 인식과 처신에 대한 깊은 반성과 성찰이 그 어느 때 보다 필요할 때”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr