남원시, 넷째아 출생축하금 두배로 ‘확대’

올해 1월 1일 이후 출생아 대상…기존 1000만 원→2000만 원

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 넷째아 출생축하금을 2000만 원으로 확대 지원한다.

시는 10일 출생지원에 관한 조례를 개정하고 올해 1월 1일 이후에 태어난 넷째아 이상 출생축하금을 기존 1000만 원에서 2000만 원으로 확대 지급한다고 밝혔다.

넷째아 이상 출생축하금은 최초 신청 시 500만 원을 일시금으로 지급하고 매년 300만 원씩 5년 동안 분할 지급한다.

이번 출생축하금 지급은 시민들의 의견을 적극 반영해 매 지급 차수마다 100만 원을 남원사랑상품권으로 대체 지급할 계획이다.

또 조례 개정 이전에 출생한 넷째아 역시 소급해 남원사랑상품권으로 지급할 예정이다.

출생축하금 지원대상은 출생아 부 또는 모가 남원시에 1년 이상 주소를 두고 거주해야 하며 둘째아 이상 가정인 경우 출생아의 형제자매까지 모두 남원시에 주소를 둬야 한다.

첫째부터 셋째까지 출생축하금은 기존과 동일하다. 첫째아는 200만 원, 둘째아는 500만 원, 셋째아는 1000만 원을 분할 지급한다.

시는 또 출생신고 시 모든 출생아에게 10만 원 상당의 출생축하용품 구입비를 지원, 셋째아 이상의 출생아에게는 25만 원 상당의 육아용품 구입비를 추가로 지원해 주고 있다.

자세한 상황은 시 보건소 건강생활과 출산지원담당으로 문의하면 된다.

