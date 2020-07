채영병 전주시의원, 대한충효대상 ‘은상’ 수상

전통문화 계승 발전 및 충·효·예 부문 공로 인정

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시의회 채영병 의원이 전통문화 계승 발전과 충·효·예 부문에 헌신한 공로를 인정받아 대한민국 충효대상 의회부문 은상을 수상했다.

10일 시의회는 채영병 의원(효자4·5동)이 전주 바울센터에서 열린 제7회 대한충효대상 시상식에서 대한충효대상 재전위원회로부터 대한민국 충효대상 의회부문 은상을 수상했다고 밝혔다.

이날 대한충효대상 재전위원회는 채 의원이 복지환경위원회 위원으로 활동하면서 시민 삶의 질 향상과 시민을 진심으로 섬기는 의회를 만들기 위해 노력했고 우리 전통문화를 계승 발전시키고 충·효·예 부문에서 헌신해 왔다고 수상 이유를 설명했다.

이번 시상식은 대한충효대상 재전위원회가 주최하고 여성가족부 (사)대한청소년충효단 전북연맹이 주관하며 기업, 단체, 공무원, 일반, 학생 등 각 분야에서 열정적으로 활동한 수상자를 선정해 시상하고 있다.

채영병 의원은 “오늘 수상을 앞으로도 시민이 행복한 전주를 만드는데 계속 노력하라는 뜻으로 받아드리겠다”면서 “사회적 약자를 보듬고 이들의 목소리에 더 많이 귀 기울이는 의정활동을 펼치겠다”고 각오를 밝혔다.

