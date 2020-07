[전문] 'AOA 지민 괴롭힘 폭로' 권민아 "치료 잘 받고 돌아올 것" 논란 이후 심경 밝혀

[아시아경제 김수완 기자] 그룹 AOA 출신 배우 권민아가 멤버 지민으로부터 10년간 괴롭힘을 당했다고 폭로한 후 첫 심경을 밝혔다.

권민아는 10일 자신의 인스타그램을 통해 "디엠과 문자나 등등 제 지인들뿐만 아니라 정말 많은 분들께서 걱정 글과 응원 글을 보내주시는데 일단 제가 일일이 답장을 해주지 못해서 너무 죄송하다"라고 사과했다.

이어 "최대한 다 읽으려고 하고 있고 정말 정말 감사할 뿐이다. 걱정 이제 그만 하셔도 된다. 앞으로 걱정 안 할 수 있도록 제가 차근차근 치료도 잘 받고 건강하고 밝은 모습으로 꼭 빠른 시일 내에 돌아오겠다"라고 말했다.

그러면서 "노력 많이 할 테니 그때까지 다들 몸 챙기시고 아프지 마시라. 마스크 착용도 꼭 잊지 말고 비가 오면서 날씨도 추웠다가 더웠다가 하니까 감기 조심하시길 바란다. 정말 감사하다. 또다시 한번 진심으로 죄송하다. 모두들 파이팅!"이라고 감사 인사를 전했다.

앞서 권민아는 지난 3일 AOA로 활동할 당시 그룹의 리더였던 지민이 10여 년간 자신을 괴롭혔고, 이 때문에 극단적인 선택을 시도하게 됐다고 폭로했다.

권민아의 폭로에 지민은 '소설'이라는 글을 남겼다가 삭제하기도 했다. 폭로가 계속되자 지민을 포함한 AOA 멤버들은 권민아의 집을 찾아가 이야기를 나눴고, 지민도 사과의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

권민아는 지난 4일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "지민에게 사과를 받았다"며 "꾸준히 치료받으면서 노력하겠다"고 밝혔다.

권민아의 소속사 우리액터스도 이날 공식입장을 통해 "현재 권민아 배우는 안정을 찾고 휴식을 취하고 있다"며 "많은 분들의 응원과 애정으로 힘든 시간을 버틸 수 있었다. 당분간 회사와 권민아 배우는 심리적 치료를 병행하며 건강한 모습으로 돌아올 수 있도록 최선 다하겠다"고 밝혔다.

이후 지민은 같은 날 자신의 SNS에 "어제도 울다가, 빌다가, 다시 울다가 그럼에도 그동안 민아가 쌓아온 저에 대한 감정을 쉽게 해소할 수는 없을 거라는 생각이 들었고, 정말 죄송하다"며 "당시 20대 초반이어서 팀을 이끌기에 인간적으로 많이 모자랐던 리더였다"고 사과했다.

그러나 권민아는 지민의 사과글에 대한 다시 반박하며 "빌었다니요? 가기 전에 할 말은 하고 갈게요. 어제는 뭐 제가 바른길로 가기 위해서 그랬다고 했잖아요. 본인부터 바른길 가세요. 적어도 거짓말은 하지 말았어야지"라고 분노했다.

지민과 관련한 논란이 끊이질 않자 지민의 소속사 FNC엔터테인먼트는 "현재 소속 가수 지민과 관련해 벌어지고 있는 일들로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "지민은 이 시간 이후로 AOA를 탈퇴하고 일체의 모든 연예 활동을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다.

다음은 권민아 인스타그램 글 전문.

디엠과 문자나 등등 제 지인들뿐만 아니라 정말 많은 분들께서 걱정글과 응원글을 보내주시는데 일단 제가 일일히 답장을 해주지 못해서 너무 죄송합니다.

최대한 다 읽으려고 하고 있구 정말 정말 감사할뿐입니다. 걱정 이제 그만 하셔도 돼요.

앞으로 걱정안할 수 있도록 제가 차근 차근 치료도 잘 받고 건강하고 밝은 모습으로 꼭 빠른 시일 내에 돌아올게요.

노력 많이 할 테니 그때까지 다들 몸 챙기시고 아프지 마세요. 마스크 착용도 꼭 잊지 마시고 비가 오면서 날씨도 추웠다가 더웠다가 하니까 감기 조심하세요.

정말 감사합니다. 또 다시 한번 진심으로 죄송하고요. 모두들 화이팅 하세요!

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr