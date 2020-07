군산새만금아카데미, 코로나19로 유튜브서 생중계

16일 오후 2시부터, 소통전문가 윤태익 교수 강연



[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시가 코로나19 확산 방지를 위해 유튜브 채널로 새만금아카데미 강좌를 진행한다.

10일 시는 명사초청 시민대상 강연프로그램인 ‘군산새만금아카데미’ 강좌를 오는 16일 오후 2시부터 1시간 30분 동안 군산시 공식 유튜브 채널을 통해 진행한다고 밝혔다.

새만금아카데미 강좌는 지난 2000년부터 대강당 등에서 매회 2~300명 규모로 진행해 왔으나 이달 중 강연은 코로나19로 인해 온라인 생중계 방식으로 선뵐 계획이다.

이번 강연은 소통전문가 윤태익 교수를 초청해 ‘나로부터 비롯되는 변화’란 주제로 자기 스스로의 내면을 들여다보고 미래의 나를 어떻게 변화시킬 수 있는지에 대한 강연이 펼쳐질 예정이다.

시는 생생한 현장감을 전달키 위해 평생학습관(미룡동)에서 강사가 직접 강연하는 모습을 2대의 카메라로 촬영해 시민에게 실시간으로 제공할 예정이다.

이번 강연은 시민 누구나 군산시 공식 유튜브 채널을 통해 참여할 수 있으며 궁금한 사항은 시청 교육지원과로 문의하면 된다.

시 관계자는 “앞으로도 시민들이 다양한 방법을 통해 더 쉽게 명사 강연을 접할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr