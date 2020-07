전북교육청, 음주운전 예방·홍보 디자인 공모 결과 발표

최우수상에 오지훈 전주 신동초 ‘음주운전 금지 신호등’

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북교육청이 음주운전 예방·홍보 디자인 공모 결과를 발표했다.

10일 도교육청은 온라인 투표와 현장투표, 심사위원 심사 등을 종합해 최종 5작품을 선정했다고 밝혔다.

최우수상은 전주 신동초 오지훈 학생의 ‘음주운전 금지 신호등’이 차지했다. 음주운전은 물론 숙취운전도 안된다는 의미를 신호등의 표정으로 나타냈다.

우수상은 권태호 씨의 ‘안전운전은 채우고, 음주운전은 비우고’와 전주 화정중 오지은 학생의 ‘음주운전 OUT!’이 선정됐다.

장려상은 박수현 씨의 ‘음주운전 나락으로 가는 길’, 조선영씨의 ‘음주운전 금지’가 선정됐다.

수상자들에게는 최우수 30만원, 우수 20만원, 장려 10만원의 온라인 모바일 상품권이 수여된다. 선정된 작품들은 도교육청 음주운전 예방 홍보 자료로 활용될 예정이다.

송용섭 감사관은 “음주운전을 예방하고 이에 대한 경각심을 심어주기 위해 이번 공모전을 추진하게 됐다”면서 “선정된 작품은 차량용 스티커 등 홍보물로 제작해 도내 기관 및 학교에 배포·활용할 계획이다”고 말했다.

