충청권 ‘2027 하계유니버시아드’ 공동유치 협력

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충청권 4개 시·도가 ‘2027 하계유니버시아드’ 공동유치에 나선다.

충남도는 10일 국회에서 양승조 충남도지사, 허태정 대전시장, 이춘희 세종시장, 이시종 충북도지사가 모여 ‘2027 하계유니버시아드 공동유치’를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

하계유니버시아드는 국제대학스포츠연맹(FISU) 주관으로 개최되며 통상 150여개국에 1만5000여명의 대학생이 참여한다. 대회 종목은 정식 13개, 선택 7~8개로 구성된다.

충청권 4개 시·도는 협약을 토대로 하계유니버시아드를 유치·개최하는데 상호협력하게 된다.

특히 각 시·도는 하계유니버시아드를 유치해 공동 개최하게 되면 지역에 구축된 체육 인프라와 백제·중원문화권 역사·문화·관광자원을 최대한 활용해 저비용·고효율의 올림픽 정신을 실현하고 모범적인 지구촌 축제를 만들어간다는 청사진을 그린다.

이를 위해 충청권은 업무협약을 시작으로 향후 문화체육관광부, 대한체육회 등에 국내 도시 후보 선정 및 대회 유치 최종 승인을 위한 공동대응 활동을 전개키로 했다.

또 국제대학스포츠연맹에 유치의향서를 조기에 제출하는 등 개최 도시 확정을 목표로 상호협력과 지원을 계속한다는 방침이다.

이날 4개 시·도는 ‘2027 하계유니버시아드’ 충청권 공동유치에 이어 ‘2034 하계아시안게임’ 유치에도 함께 도전할 뜻을 밝혔다.

