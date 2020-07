부산방향 춘천휴게소, 테이블 차단막·롤스크린 설치 등 '거리두기' 묘안 짜내

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 중앙고속도로 부산방향 춘천휴게소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 확산 차단을 위해 다양한 고객 안전 대책을 펼치고 있다고 8일 밝혔다.

춘천휴게소는 종사원 발열 체크와 마스크 착용 근무를 바탕으로, 모든 매장에 소독제를 비치하고 있다. 이와 함께 식당가 테이블에 차단막을 설치하고, 편의점 등 부대시설에도 투명 롤 스크린을 설치해 사회적 거리두기 실천에 앞장서고 있다.

휴게소 관계자는 "많은 사람들이 찾는 다중이용시설의 특성을 감안해 적극적인 감염 예방으로 고객들이 안전하게 휴게소를 이용할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다"고 강조했다.

