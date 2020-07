[아시아경제 황윤주 기자] 서울시는 8일 오후 6시 기준 서울 발생 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 누계가 이날 0시보다 7명 늘어난 1392명이라고 밝혔다.

신규 확진자 절반 이상은 해외 접촉 관련이다. 4명이 외국에서 돌아온 뒤 확진됐다.

나머지는 관악구 왕성교회 관련 1명, 경로 확인 중 1명, 강남구 역삼동 금융회사 관련 1명이다. 왕성교회 관련 서울 확진자는 총 30명으로 늘었다.

