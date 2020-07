▲황창학(전 ㈜한진 부회장)씨 별세, 윤경씨 부친상, 최광성(인하대병원 교수)씨 장인상 = 8일 인천시 중구 인하대병원장례식장 특실 1호실, 발인 10일 오전 5시30분, 장지 국립서울현충원. 032- 890-3191

