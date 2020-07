현대엘리베이터, 충주 신공장 착공…"글로벌 리더로 성장할 것"

현정은 현대그룹 회장·정몽규 HDC 현산 회장 등 참석

[아시아경제 유제훈 기자] 현대엘리베이터는 8일 오후 충청북도 충주 제5일반산업단지에서 신공장 착공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 착공식엔 현정은 현대그룹 회장, 정몽규 HDC현대산업개발 회장, 송승복 현대엘리베이터 대표, 이시종 충북도지사, 박문희 충북도의회의장, 이종배 의원 등이 참석했다.

현 회장은 기념사에서 고(故) 정주영 회장의 '무슨일이든 할 수 있다고 생각하는 사람이 그것을 해 내는 법'이란 발언을 인용하면서 "현대엘리베이터가 이곳 충주에 터를 잡고 세계를 향한 도전, 미래를 향한 꿈을 펼쳐나가길 바란다"고 당부했다.

17민3000㎡ 규모의 부지에 조성될 현대엘리베이터의 충주 신공장엔 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 4차 산업혁명 기술을 도입한 스마트 팩토리, 연구·개발(R&D) 센터, 물류센터 등이 갖춰진다.

특히 세계 최고 높이(300m)로 건설되는 엘리베이터 테스트 타워도 충주 신공장에 자리잡게 된다. 이 타워엔 현대엘리베이터가 지난 5월 세계 최초로 개발한 탄소섬유벨트 타입 분속 1260m 초고속 엘리베이터가 설치된다.

현대엘리베이터는 2022년 신공장 준공과 함께 본사 이전이 완료될 경우, 연간 생산규모는 2만5000대로 확대될 것으로 보고 있다. 송 대표도 "충주신공장을 거점으로 대한민국 1위를 넘어 글로벌 리더로 성장하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr