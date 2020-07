"中企 R&D 지켜라" 정부, 과제당 5000만원 지원

[아시아경제 황준호 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 경제 위기로, 중소기업의 연구개발(R&D) 활동 축소되는 것을 막기 위해 긴급 지원에 나선다. 기초연구과제당 연간 5000만원씩 400개 과제를 지원해 R&D 활동을 수행하고 연구전담인력을 지속 고용할 수 있도록 조치한다.

과학기술정보통신부는 이같은 내용의 2020년 고용위기 기업부설연구소 R&D전문인력 활용지원사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

코로나19로 R&D 활동을 중단할 위기에 처한 기업들은 이번 사업을 통해 과제당 연간 5000만원의 지원을 받을 수 있다. 지원 과제는 총 400개로 총 200억원의 예산이 지원금으로 쓰인다. 이 지원금은 연구활동비로 쓰거나 연구전담요원의 고용유지를 위한 인건비(2명 이내) 활용할 수 있다. 인건비는 과제비 총액의 40~50% 범위에서 쓸 수 있다.

정부는 R&D활동 촉진을 위해 기업에서 필요로 하는 연구주제를 지원하고, 경영위기 기업에 대한 신속한 지원을 위해 집행 시점을 최대한 앞당길 계획이다. 다만 참여기업은 과제 수행기간 동안 참여인력의 고용을 유지해야 한다.

용홍택 과기정통부 연구개발정책실장은 "코로나19 재유행 등으로 인해 경제위기의 장기화가 우려되고 있어, 상대적으로 인프라가 취약한 중소기업의 어려움이 가중될 수 있을 것"이라며 "이번 사업을 통해 중소기업이 코로나19 위기를 극복하고 R&D활동을 유지하여 기술경쟁력을 확보하고 핵심연구인력이 기업 R&D활동에 집중할 수 있는 환경을 제공하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

