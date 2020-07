[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강북구<3급> ▲부구청장 이방일 <4급> ▲구의회사무국장 윤은석 <5급> ▲행정지원과장 안승길 ▲민원여권과장 김시현 ▲교육지원과장 고혜숙▲복지정책과장 장석권 ▲주택과장 우종훈 ▲일자리경제과장 정세진 ▲세무2과장 이영분 ▲마을협치과장 서형남 ▲주차관리과장 임재업 ▲송중동장 김혁수 ▲삼양동장 최재훈 ▲여성가족과장 직무대리 전혜정 ▲인수동장 직무대리 김영곤

