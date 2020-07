"車 구매부터 관리까지 한 번에"…신한카드, '신한카드 마이카' 출시

신차 구매 시 자동차 구매 방식 상관없이 혜택 제공

할부금융 등 오토금융 통한 구매 시 월 최대 4만원 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 자동차와 관련된 다양한 서비스를 제공하는 자동차 전용 상품인 '신한카드 마이 카(MY CAR)'를 출시했다고 8일 밝혔다.

이 카드로 자동차를 구매하면 구매 방식과 상관없이 캐시백 혜택을 제공한다. 일시불 또는 12개월 미만 단기 할부로 신차를 구매하면 구매금액의 0.2%를 최대 10만원 내에서 캐시백 해준다.

특히 12개월 이상 장기 할부와 할부금융, 장기렌터카, 리스 등 오토금융을 이용한 경우에도 차량 구매금액과 전월 카드 이용금액에 따라 매월 최대 4만원을 캐시백 받을 수 있다.

마이카 카드는 자동차 관련 업종 이용 혜택도 다양하게 담고 있다. 모든 주유소 및 충전소에서 휘발유 주유 또는 LPG 충전할 경우 휘발유는 ℓ당 80원(경유는 휘발유가 환산 적용), LPG는 ℓ당 40원을 할인 받을 수 있다. (월 최대 15만원 주유 및 충전 금액까지 할인 제공) 전기차 충전 시에도 충전 금액의 30% 할인(월 1만원 한도 내 할인)을 제공한다.

또 차량 정비 업체(스피드메이트, 오토오아시스, 현대 블루핸즈, 기아 오토큐) 이용 시 2만원 할인, 주차·카카오T 대리운전 이용 시 2000원을 할인해 준다. 커피 업종에서도 이 카드를 이용하면 500원을 할인해 준다. (차량 정비 월 1회, 년 2회·주차 및 대리운전 일 1회, 월 2회·커피 일 1회, 월 4회 할인 제공)

마이카 카드 전용 하이패스 카드를 발급 받아 사용하면 월 1회에 한해 1000원 할인 혜택도 제공한다.

마이카 카드 연회비는 국내전용 2만7000원, 해외겸용(마스터) 3만원이다. 하이패스 카드도 동시 신청해 발급 받을 수 있고 연회비는 2000원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr