[아시아경제 온라인이슈팀] 섹시골퍼 페이지 스피라넥이 구독자들에게 감사 인사를 하며 근황을 전했다.

최근 페이지 스피라넥은 자신의 인스타그램에 "구독과 청취해 주신 모든 분들께 감사 인사드립니다" 라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 핫팬츠에 가슴이 깊게 파인 크롭탑을 입고 잔디밭에 앉아 포즈를 취하고 있는 모습이다.

한편 페이지 스피라넥은 체조선수 출신으로, 골프 실력보다도 글래머러스한 몸매와 모델 같은 외모로 널리 알려졌다. 인스타그램 팔로워는 280만 명이 넘을 정도로 SNS상에서는 폭발적인 인기를 끄는 골퍼다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr