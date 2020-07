이마트, 초복 맞이 대형마트 최초 '무항생제 영계' 판매

[아시아경제 차민영 기자] 초복을 맞아 이마트가 대형마트 최초로 무항생제 영계를 판매한다고 8일 밝혔다.

이마트는 오는 9일부터 15일까지 국내산 ‘무항생제 두마리 영계(500gX2)’를 행사카드 결제시 20% 할인한 5584원에, 토종닭을 전품목 또한 행사카드 결제시 20% 할인해 판매한다.

영계는 일반 크기의 닭보다 육질이 단단하기 때문에 푹 삶아도 살이 흐트러지지 않고 쫄깃해 삼계탕용으로 특히 좋다. 특히 무항생제 영계는 외부 오염물질과의 접촉 없이 약 30일 동안 건강하게 자란 닭이다.

무항생제 영계는 대형마트뿐만 아니라 전 유통 채널에서 찾기 어려웠던 상품이다. 일반적인 무항생제 계육 농가들은 영계보다 크기가 크고 평균 사육기간이 2~5일 가량 짧은 일반 닭을 키우기 때문이다. 이에 이마트 계육 바이어는 올 초부터 협력사들과 함께 무항생제 영계를 키워줄 수 있는 농가를 찾아 나섰고 국내 5개 무항생제 농가들과 협력키로 했다.

이마트는 개인의 신념에 따라 소비하는 ‘미닝아웃’ 트렌드에 발맞추는 한편, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 건강에 대한 관심이 증가한 데 따라 무항생제 영계 상품을 선보이게 됐다는 설명이다. 실제 지난 5월부터 전점에서 무항생제 인증 생닭(토종닭 제외)만을 판매하고 있다. 동물복지 계란도 무항생제 인증 상품으로 업그레이드했다.

임승현 이마트 계육 바이어는 “코로나19로 인해 건강이 화두로 떠오른 가운데 여름보양식을 더 건강하게 즐길 수 있는 방법을 고민했다”며 “이에 폭염에 기력을 보충하며 건강도 지킬 수 있는 무항생제 영계를 대형마트 최초로 선보인다”고 말했다.

아울러 간편 삼계탕과 프리미엄 수산물 보양식도 준비했다. 즉석조리 매장에서 한약재를 넣은 육수에 직접 끓인 ‘쌍둥이 영계백숙(팩)’을 정상가 대비 16% 할인된 가격에 매일 한정 수량으로 선보인다. 국산 활전복(100g)는 행사카드 결제시 50% 할인 판매하며, 손질 토종 자포니카 민물장어(100g당)와 손질 자연산 바다장어(1미)도 신세계포인트 적립시 각 30% 할인 판매한다.

