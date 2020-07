실패 기업인 위한 ‘재도전 성공패키지’ 191명 추가모집

84억원 추경 추가 편성…8일부터 31일까지 모집

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 2020년 제3차 추가경정예산에 84억원이 추가 편성됨에 따라 31일까지 실패 기업인의 성공적인 재기를 지원하는 ’재도전 성공패키지‘ 사업에 추가로 참여할 (예비)재창업자를 모집한다고 8일 밝혔다.

재도전성공패키지 사업은 폐업 이력이 있는 예비 재창업자 또는 재창업 3년 이내 기업을 대상으로 실패 원인 분석 등 재창업 교육, 전문가 멘토링, 사무공간, 사업화 자금 등을 일괄 지원하는 사업이다. 지난 1차에는 전국 6개 주관기관을 통해 일반형 285명을 선정해 협약을 완료하고 지원 중이다.

이번엔 일반형 패키지 사업에 참여할 191명 내외를 추가로 모집할 계획이며, 채무조정이 필요한 (예비)재창업자에 대해서는 신용회복과 재창업을 동시에 진행할 수 있는 별도 트랙이 운영될 예정이다.

중기부 노용석 글로벌성장정책관은 “재창업 기업인의 경험과 역량은 위기 시 더 빛날 것”이라며 “이번 추경을 통해 재창업 기업인의 성공적 재기를 위한 지원과 재도전 기반 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

