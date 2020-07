안동시, 휴양마을 체험·숙박비 50% 할인 … 대구·경북 의료진 무료

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 안동시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인해 침체된 농촌관광을 활성화하기 위해 농촌체험휴양마을 에 대한 파격 할인행사에 나선다고 8일 밝혔다.

8월1일부터 11월30일까지 5개월간 농촌관광시설을 이용할 때 요금 50%를 할인하고, 특히 대구·경북 의료진(가족 포함)에게는 9월15일까지 3개월간 무료로 숙박과 체험시설을 제공한다.

농촌관광시설 방문 후 '경북농촌체험 SNS 인증 이벤트'에 참여해 후기를 남기면 경북 농·특산품 쇼핑물 '사이소'에서 사용 가능한 1만원 또는 3만원 상당 쿠폰도 받을 수 있다. 농촌관광시설에 대한 정보는 다음카페, 경북농촌체험휴양마을 앱을 통해 확인 가능하다.

안동시 관계자는 "이번 행사를 통해 지역을 찾는 방문객이 늘어날 것에 대비해 농촌관광시설을 안전 점검하고, 쾌적한 환경에서 각종 체험과 숙박?편의시설을 이용할 수 있도록 사전 준비를 마쳤다"면서 "청정 자연의 공간인 안동에서 코로나19로 지친 심신을 치유하고 힐링하는 시간을 가지길 바란다"고 전했다.

