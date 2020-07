50만년 역사 한탄강 '세계지질공원' 인증…여의도 400배

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 50만년의 시간이 빚은 청정의 자연생태와 유구한 역사가 넘실대는 '한탄강'이 우리나라 네 번째 유네스코(UNESCO) 세계지질공원으로 지정됐다.

경기도는 지난 달 29일(현지시간)부터 프랑스 파리에서 개최되고 있는 '유네스코 제209차 집행이사회'가 한탄강 세계지질공원 인증을 최종 승인했다고 8일 밝혔다.

인증 대상은 한탄강이 흐르는 경기도 ▲포천시 유역 493.24㎢ ▲연천군 유역 273.65㎢ ▲강원도 철원군 유역 398.72㎢ 등 총 1165.61㎢다. 이는 여의도 면적(2.9㎢)의 400배 규모다.

이에 따라 이들 지역에 산재한 화적연, 비둘기낭 폭포, 아우라지베개용암, 재인폭포, 직탕폭포, 고석정, 철원 용암대지 등 총 26곳의 지질ㆍ문화 명소들이 등재됐다.

세계지질공원은 미적, 고고학적, 역사ㆍ문화적, 생태학적, 지질학적 가치를 지닌 곳을 보전하고 관광자원으로 활용하기 위해 지정되는 구역이다. 세계유산, 생물권보전지역과 함께 유네스코의 3대 보호제도 중 하나다.

한탄강은 DMZ 일원의 청정 생태계와 함께 50만~10만년 전 북한 오리산에서 분출한 용암이 굳어 만들어진 주상절리와 베개용암 등 내륙에서 보기 어려운 화산 지형이 잘 보존돼 지질학적 가치가 매우 높고 세계적으로도 보기 드문 장관을 자랑한다.

이 같은 지질학적 자연 환경 뿐만 아니라 전곡리 선사유적지부터 고구려 당포성, 평화전망대에 이르기까지 역사ㆍ문화적 명소가 많이 소재해 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있다.

도는 강원도와 함께 한탄ㆍ임진강 국가지질공원과 강원평화지역 국가지질공원으로 각각 지정ㆍ관리해왔던 방식에서 벗어나 2016년 3월 상생협력을 맺고 세계지질공원 인증을 공동으로 추진해왔다.

이에 따라 세계지질공원 인증을 위한 공동 학술연구용역은 물론 세계지질공원 평가위원 초청 설명, 국내전문가 현장점검, 유네스코 예비 및 현장 평가 등 한탄강의 가치를 세계적으로 알리기 위한 다양한 활동을 펼쳐왔다.

특히 이재명 경기도지사와 최문순 강원도지사가 유네스코 본부에 직접 서한을 전달하고, 2018년 11월30일 세계지질공원인증 신청서를 유네스코에 제출했다.

유네스코는 지난해 9월 한탄강을 후보지로 선정한 데 이어 이번 인증회의를 통해 최종 지정을 결정했다.

도는 4년 주기로 세계지질공원 재인증을 거쳐야 하는 만큼 지질학적 가치 입증을 위한 학술연구용역, 지질명소 정비사업 등을 지속적으로 추진하고, 국내외 탐방객들을 위한 다양한 지질교육ㆍ관광 프로그램을 개발하기로 했다.

이재명 지사는 "한탄강 세계지질공원 인증은 경기도와 강원도, 포천시, 연천군, 철원군이 합심해 노력한 성과"라며 "앞으로도 한탄강이 국내를 넘어 한국을 대표하는 명소가 될 수 있도록 관계기관과 협력해 보전과 발전에 각별한 관심을 갖고 힘써 나가겟다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr