'사이코지만 괜찮아' 서예지 패션 "한줌 허리"

[컬처&라이프부 최정화 기자] tvN 토일드라마 '사이코지만 괜찮아'에서 신비로운 '고문영 스타일'로 눈길을 사로잡은 서예지 패션이 화제다.

서예지의 패션은 독특한 실루엣과 개성있는 아이템으로 그만의 고혹적인 스타일을 선보이며 시청자들을 매료시키고 있다.

성숙미를 강조한 엘레강스한 업스타일 헤어에 아방가르드한 실루엣의 핑크 컬러 셋업, 여기에 체인 스트랩이 포인트인 아이보리 컬러의 클래식한 숄더백을 매치해 고문영이 그동안 선보였던 스타일 중 베스트로 꼽히며 다시 한번 리즈를 갱신했다.

6회에서 선보인 해당 스타일은 방영 이후, 서예지의 완벽한 바디 프로포션과 함께 실시간 검색어에 오르며 온라인에서 화제를 모았다. 특히 큐롭 자켓 사이로 살짝 드러나는 허리 라인이 유독 슬림해 허리 CG설까지 나돌 정도.

한편, 베일에 싸인 고문영과 문강태의 스토리로 흥미를 더해가고 있는 ‘사이코지만 괜찮아’는 매주 토·일요일 오후 9시 방송된다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr