MD들 발품 팔았더니…11번가, 농수산물 120억원어치 판매

[아시아경제 차민영 기자] 11번가는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 휩쓴 지난 2~6월 해양수산부, 서울시, 농협 등과 협업해 총 120억원에 달하는 국내 농수산물을 판매하는 성과를 거뒀다고 6일 밝혔다.

11번가는 지난 2월부터 지자체 및 기관과 협력해 지역 농수산물의 온라인 판로 지원에 나섰으며 매주 판매 기획전을 실시해 1000여곳의 지역 셀러들이 참여했다. 이를 통해 약 70만명의 고객들이 총 120억원에 달하는 지역 토종 농수산물을 구매했다. 상품기획자(MD)들이 직접 농가를 찾아다니며 단독 상품을 기획하고 소비자들이 30~40% 저렴하게 구매할 수 있도록 발품을 판 덕분이다.

서울특별시 및 전국농어촌지역군수협의회와 협업한 ‘상생 기획전’을 통해서는 강원도, 전라도, 전라도, 충청도 등 전국의 생산자들이 생산한 쌀, 과일, 명이나물, 양파, 고구마 등 약 21억원의 농산물이 판매됐다.

해양수산부와 함께 진행한 ‘해양수산부 수산물 기획전’을 통해 소비가 둔화된 제철 멍게와 장어, 전복 등을 할인 판매해 총 30억원어치의 수산물이 팔렸다. 가장 많이 팔린 ‘통영 멍게’는 80톤(t), ‘자연산 바다장어’는 20t이 판매됐다.

제주농협과도 협업해 감귤, 마늘, 옥수수 등 총 36억원어치의 신선식품을 판매해 제주산 농수산물의 온라인 판로를 넓혔다. 우체국쇼핑과도 지역특산물 기획전을 기획해 대구경북 사과, 진안군 메추리알 장조림, 태안 깍두기, 원주 구운계란 등 1억원 이상의 신선식품을 팔았다.

비대면(언택트) 방식의 MOU 등을 통해서도 지자체 협력을 이어갔다. 제주농협과의 업무협약(4월)을 통해 올해 첫 수확한 농산물을 공동기획해 선보인 데 이어 서울시·전국농어촌지역군수협의회(5월), 전라북도·전북경진원(6월) 등 지역농수산물 판로지원을 위한 공동협약을 진행해왔다.

이상호 11번가 사장은 “국내 토종 오픈마켓으로서 11번가는 코로나19로 위축된 국내 농산물 유통 상황을 극복하기 위해 농민들의 판로 확보와 농산물 수급 안정에 앞장서 왔다”며 “국내 지자체 및 협동조합들과 협동한 시너지가 침체된 지역경제에 실질적인 보탬이 되는 지속가능한 사회적 가치 창출로 이어지고 있다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr