"티몬에서 최저가로 여름휴가 떠나세요"

티몬, 7월 한 달간 여름휴가 상품 파격가로 선보이는 '2020 썸머브레이크' 프로모션

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 본격적인 여름 휴가철을 맞아 7월 한 달 간 다양한 여름휴가 상품을 선보이는 '2020 썸머브레이크' 기획전을 실시한다고 6일 밝혔다.

티몬에서는 오는 19일까지 문화체육관광부에서 실시하는 '2020 특별 여행주간'과 맞물려 생활 속 거리두기를 실천하며 즐길 수 있는 호캉스, 수상레저, 캠핑 등 다양한 여름휴가 상품들을 초특가에 판매한다.

강남 노보텔 앰배서더 객실 1박을 8만9,900원, 조식 2인 패키지를 13만5500원부터 예약할 수 있다. 티웨이항공 국내선 편도항공권도 온라인 최저가로 판매한다. 국내 여행에서 가장 인기 있는 제주도, 양양 및 광주를 오가는 7개 노선을 편도 총액 최저 3900원부터 제공한다.

더욱 합리적인 가격에 구매할 수 있는 카드사 할인도 제공한다. 국민카드, 삼성카드, 우리카드로 결제하면 구매 금액별 최대 5만원의 할인 쿠폰이 지급된다.

이진원 티몬 대표는 "코로나19로 인해 일상에 제약을 많이 받았던 소비자들이 특별 여행주간 동안 안전하면서 의미 있는 시간을 보내길 바라는 마음에서 이번 기획전을 준비했다"며 "티몬이 엄선해 선보이는 특가 여행상품들을 통해 국내 여행의 즐거움을 재발견하는 계기가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

