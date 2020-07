중기부, 3차 추경 3조6114억 확정…"비대면 청년창업 촉진"

창업 도전하는 청년 돕기 위한 예산 증액

소상공인·전통시장 금융 지원 예산도 확대

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 국회 심사를 통해 2020년 제3차 추가경정예산(추경)안 3조6114억원을 최종 확정했다고 6일 밝혔다.

이번 추경에는 창업에 도전하는 청년들을 돕기 위한 창업 지원 사업이 확대 반영됐다. '비대면 분야 청년 창업 아이디어 발굴 지원', '청년 예비창업자 대상 오픈 바우처 지원', '창업 지원 서비스 바우처 사업'에 총 103억원이 증액됐다.

우선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 최근 성장세가 가파른 비대면 분야의 청년 창업을 촉진하기 위해 청년 창업 아이디어 발굴 지원 사업에 20억원이 신규 반영됐다. 중기부는 경진대회 방식으로 사업을 진행하고, 이를 통해 발굴한 우수 아이디어 보유 청년에 대해서는 사업모델 고도화 멘토링 및 초기 사업화 자금을 지급할 계획이다.

청년 예비창업자 대상 오픈 바우처 지원에는 63억원이 증액됐다. 기존 예비 창업자 지원 사업에 청년 지원 예산을 별도 증액·할당했다. 창업교육, 창업바우처, 경영컨설팅 등을 1억원 한도 내에서 자율적으로 활용할 수 있도록 할 계획이다.

또 청년 창업기업에 어려운 부분인 세무·회계나 기술보호에 소요되는 비용을 100만원 한도 내에서 지원하는 창업 지원 서비스 바우처 사업에 20억원이 증액됐다.

코로나19의 재확산 등 경제 불확실성이 여전한 상황 속에서 소상공인 금융 지원 예산도 확대됐다.

우선 지역신용보증 지방자치단체 출연 지원을 위해 800억원을 증액 반영했다. 16개 지역신보재단에 출연해 지역의 소상공인에게 안정적으로 보증 및 공급할 수 있도록 했다. 또 기술보증기금 출연 예산 증액을 통해 코로나19 특례보증을 신규로 6000억원 공급하는 등 최근 경제 불확실성에 대응하도록 했다.

중기부가 전통시장의 디지털화를 촉진하기 위해 추진하는 '디지털 매니저 파견' 예산 8억원도 추경에 신규 반영됐다. 전국 38개 전통시장에 디지털 매니저를 파견해 온라인 판로 개척 등을 도울 계획이다.

중기부는 소상공인과 중소기업이 추경 사업을 자세히 알고 지원 받을 수 있도록 '추경 사업 매뉴얼'을 게시할 방침이다. 추경 사업별 지원내용, 공고 및 선정절차 등의 내용을 매뉴얼에 담았다.

박영선 중기부 장관은 "이번 추경을 통해 코로나19 재확산 우려 등 불확실성 증가에 따른 소상공인과 중소기업의 위기 조기 극복을 지원할 것"이라며 "경제구조의 비대면화와 디지털화 가속화에 따른 빠른 대응으로 경제 활력을 제고할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr