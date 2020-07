신한생명, 오렌지라이프 에자일 조직 도입…"화학적 통합"

[아시아경제 오현길 기자] 신한생명은 오렌지라이프와 조직과 문화를 선제적으로 융합하기 위해 '애자일(Agile) 방식'을 적용한 고객전략그룹을 신설했다고 6일 밝혔다.

고객전략그룹은 부서 간 경계를 없애고 필요에 맞게 소규모 팀을 구성해 업무를 수행한다. 민첩하게 움직이는 통합 보험사를 만들기 위해 오렌지라이프 애자일 조직을 도입했다.

또 기존 부서는 '챕터(Chapter)'로 명칭을 변경하고 DB상품개발스쿼드, Youth고객스쿼드, 디지털보험스쿼드로 재편했다. 스쿼드는 구성원들이 공통된 목표 달성을 위해 자율적인 방식으로 신속하게 업무를 수행하는 조직을 말한다.

신한생명은 지난 1일부터 조직개편과 정기인사를 단행하고 스쿼드 교육과 워크숍을 진행했다.

또 수평적인 커뮤니케이션을 위해 '애자일 존(Agile Zone)'을 만들어 기존 파티션을 없애고 사무 환경을 대폭 개선했다. 스쿼드 내 구성원 간 호칭도 영문 이름을 사용하는 등 격식을 없애기로 했다. 성대규 신한생명 사장도 애자일 존에 방문해 새로운 변화와 기대감에 대한 메시지를 전달하기도 했다.

신한생명 관계자는 "오렌지라이프와 화학적 통합 작업을 본격화하기 위한 사전 단계"라며 "스쿼드 신설을 시작으로 향후 지속적으로 애자일 조직을 확대 할 계획"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr