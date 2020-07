속보[아시아경제 김수완 기자] 광주시는 5일 신규 확진 판정을 받은 지역 110번 환자가 지난달 28일 광주 북구에 위치한 한 개신교회에서 열린 예배에 참석한 사실을 확인해 해당 교회에 시설폐쇄 행정명령을 내리고 역학조사에 착수했다. 해당 예배일에는 신도 70여명이 참여한 것으로 파악 중이며 방역 당국은 이 교회 100여명의 신도 명단을 확보해 코로나19 진단 검사를 시행하고 있다.

