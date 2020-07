부산·울산·경남, 국가예산 확보 ‘전투’가 시작됐다

6일 국회서 영남권 광역시도·민주당 지도부 예산정책협의회 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산, 울산, 경남 3개 시·도와 더불어민주당이 6일 오전 10시 30분 예산정책 협의에 돌입했다. 내년도 국가 예산 확보를 위한 중차대한 줄다리기가 시작된 것이다.

3개 시·도는 이날 국회 본관 더불어민주당 당대표 회의실에서 ‘영남권 광역시도 예산정책협의회’에 들어갔다고 밝혔다.

더불어민주당 이해찬 당대표를 비롯해 김태년 원내대표, 박광온 최고위원, 김두관 참좋은지방정부위원장, 조정식 정책위의장, 윤후덕 기재위원장, 정성호 예결위원장, 박홍근 예결위 간사, 영남권 시도당 위원장 등과 함께 울산, 부산, 경남 3개 시도지사와 기획조정실장이 참석한 것으로 알려졌다.

이날 예산정책협의회에서 울산시를 비롯한 영남권 3개 시도는 내년도 국가 예산 확보 추진사업에 대한 예산 반영을 강력하게 건의할 예정이다.

울산시에 따르면 시는 수소전기차 안전인증센터 구축, 3디(D) 프린팅 융합기술센터 건립, 친환경 선박용 극저온 단열시스템 실증센터 구축, 자율주행 개인비행체 핵심부품 실용화 플랫폼 구축 등 지역 경제 활성화를 위한 20개 국가 예산 주요사업을 건의한다.

또한 한국판 그린뉴딜+ 낙동강통합물관리사업 신속 추진, 부유식 해상풍력단지 종합지원 콤플렉스 조성, 송정역(가칭) 광역전철 연장운행 등 지역 현안 7개 사업도 건의할 예정이다.

송철호 울산시장은 “지난해와 달리 올해는 기획재정부 정부 예산안 편성 전에 예산정책협의회가 개최돼 매우 기쁘게 생각한다”며 “한국판 뉴딜과 연계된 울산형 뉴딜 관련 국비 사업을 통해 코로나19 위기를 극복할 수 있도록 정부여당에 적극적인 지원을 건의할 방침”이라고 말했다.

