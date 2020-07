제주항공, 운항 중 기내 화장실 소독…접촉도 최소화

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공은 국내 항공사 최초로 운항 중인 항공기의 화장실을 소독하는 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 서비스 전환에 착수한다고 5일 밝혔다.

제주항공은 우선 객실승무원의 기내 서비스를 위생(Sanitary), 거리두기(Avoided), 친근함(Friendly), 감성(Emotional)에 방점을 둔 'SAFE' 체제로 운영키로 했다.

이 일환으로 이날부터 운항하는 모든 노선에서 운항 중 사물소독 스프레이를 활용, 기내 화장실 내부 및 화장실 손잡이 소독을 실

시하고 기내 접촉을 최소화 하는 방식으로 서비스 운영방식을 바꾼다.

기내 에어카페 상품판매시에도 카트에 상품을 비치해 판매하던 이전가 달리, 이날부턴 고객이 요청할 경우 해당상품을 판매하는 개별판매로 전환한다. 아울러 상품 구매시엔 승객이 직접 단말기에 카드를 꽂아 결제토록 해 접촉 가능성을 줄인다.

객실승무원의 근무영역도 기내 앞쪽과 뒷쪽으로 분리, 해당영역에서만 서비스를 제공토록 했다. 또 기내 에어카페에선 고객의 위생관리를 위해 휴대용 소독 스프레이(9000원), 손세정제(5000원), 3D마스크(5000원) 등을 판매키로 했다.

제주항공 관계자는 "기내 화장실은 해당편 승객의 공용공간인 만큼 기내 위생을 위해 운항 중 소독을 실시하게 됐다"면서 "건강하고 안전한 여행을 위해 물리적 거리를 두면서 고객 개개인에겐 세심한 서비스를 제공토록 노력할 방침"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr