[전문] FNC 측 "지민, AOA 탈퇴·연예 활동 중단"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 AOA 리더 지민이 연예계 활동을 중단한다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 "현재 소속 가수 지민과 관련해 벌어지고 있는 일들로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다. 지민은 이 시간 이후로 AOA를 탈퇴하고 일체의 모든 연예 활동을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "당사 역시 이 모든 상황에 책임을 통감하고 아티스트 관리에 만전을 기하겠다. 다시 한번 좋지 않은 일로 걱정을 끼쳐드린 점 사과드린다"고 전했다.

앞서 3일 AOA 출신 배우 권민아는 자신의 SNS 글을 통해 같은 그룹의 멤버였던 지민으로부터 지속적인 괴롭힘을 당했다고 폭로했다. 그는 지민 때문에 AOA에서 탈퇴하고, 극단적인 선택까지 시도하게 됐다고 밝혔다.

이에 지민은 권민아를 직접 찾아가 사과하고 SNS에는 사과문을 올렸다. 그러나 권민아가 지민의 사과방식을 문제 삼으며, 또다른 폭로를 이어가자 논란이 계속된 바 있다.

다음은 소속사 공식 입장 전문.

FNC엔터테인먼트입니다.

먼저 현재 소속 가수 지민과 관련해 벌어지고 있는 일들로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드립니다.

지민은 이 시간 이후로 AOA를 탈퇴하고 일체의 모든 연예 활동을 중단하기로 결정했습니다.

당사 역시 이 모든 상황에 책임을 통감하고 아티스트 관리에 만전을 기하겠습니다. 다시 한번 좋지 않은 일로 걱정을 끼쳐드린 점 사과드립니다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr