[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 성동구<5급 전보>▲공보담당관 직무대리 이선하(현 언론팀장) ▲재무과장 이경생(현 지역경제과장) ▲지역경제과장 이현식(현 공보담당관) ▲세무1과장, 세무2과장 겸임 김영미(현 응봉동장) ▲교통지도과장 직무대리 김평선(현 안전총괄팀장) ▲맑은환경과장 직무대리 장영교(현 예산팀장) ▲구의회사무국 전문위원 김규식(현 성수2가제3동장) ▲행당제1동장 직무대리 이필재(현 자치행정팀장) ▲응봉동장 직무대리 이문호(현 교육정책팀장) ▲성수2가제3동장 직무대리 송경택(현 재산관리팀장) ▲용답동장 차영수(현 교통지도과장)

