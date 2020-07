속보[아시아경제 허미담 기자] 동국대에서 한 학부생이 3일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 교내 건물 한 곳이 임시 폐쇄됐다.

동국대에 따르면 오는 5일까지 사흘간 폐쇄되는 건물은 이 학생이 지난달 26일 대면 수업을 들은 문학관이다.

동국대 관계자는 "질병관리본부가 공개한 확진자 동선에 문화관이 포함되지는 않지만 선제적으로 방역조치를 했다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr