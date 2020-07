故 최숙현에 "내려놓고 떠나겠다" 빌던 감독, 혐의 부인

[아시아경제 강주희 인턴기자] 상습적 폭행과 가혹행위에 시달리다 극단적인 선택을 한 고(故) 최숙현 선수를 폭행한 것으로 알려진 경북 경주시청 트라이애슬론(철인3종경기) 감독이 혐의를 대부분 부인한 것으로 전해졌다.

2일 열린 경주시체육회 인사위에서 감독은 "나는 최 선수를 때리지 않았고, 오히려 팀 닥터의 폭행을 말리며 선수를 보호했다"는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다.

또 "최 선수를 트라이애슬론에 입문시켰고 다른 선수들에 비해 애착을 가졌다"며 "올해 초 다른 팀으로 간 것도 내가 주선해 이뤄졌다"고 말한 것으로 알려졌다. 또 최 선수가 '고맙다'는 내용의 문자메시지를 보내는 등 친밀한 관계를 유지해왔다는 주장도 펼친 것으로 전해졌다.

고 최숙현 선수의 유족이 공개한 녹취 파일에 감독이 고인을 폭행하는 장면은 나오지 않는다. 하지만 팀 닥터가 선수들에게 무자비한 폭행을 할 때, 감독이 방조했다는 사실을 확인할 수 있다.

또 감독은 5개월 전 최숙현 선수 아버지에게 "처음이자 마지막 부탁을 드린다. 모든 책임은 나에게 있다. 내가 다 내려놓고 떠나겠다"며 용서를 비는 내용의 문자메시지를 보내기도 한 것으로 전해졌다.

감독은 최 선수가 지난 4월부터 대한체육회 스포츠 인권센터에 폭력신고를 접수하는 등 적극적으로 대응하자 입장을 바꾼 것으로 보인다.

경주시체육회는 2일 인사위원회에서 해당 감독을 직무에서 배제하기로 했다. 가해자로 지목된 선수 2명은 폭행·폭언 사실을 부인하고 있어 징계 대상에는 포함되지 않은 것으로 전해졌다.

경주시체육회는 조만간 관련 의혹 등을 종합해 수사기관에 추가 고발할 방침이다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr