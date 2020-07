화순군, 14일까지 ‘청년 크리에이터 양성교육’ 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 14일까지 지역 자원을 발굴해 미디어 콘텐츠를 제작하는 전문가 양성을 위한 ‘청년 크리에이터 양성교육 2기’ 수강생 20명을 모집한다고 3일 밝혔다.

‘청년 크리에이터 양성교육 2기’는 로컬 매거진 제작과 유튜브 콘텐츠 기획·연출을 한번에 배울 수 있는 ‘유튜브&로컬 매거진 크리에이터 양성반’으로 80시간 교육한다.

교육은 크게 두 파트로 진행된다.

‘유튜브 콘텐츠’ 파트에서는 유튜브 채널 기획과 연출, 사진과 영상 촬영·편집 등을 배우고, ‘로컬 매거진 제작’ 파트에서는 실전 취재와 인터뷰 기법 교육, 기사 작성과 디자인 편집 등을 수강한다.

스타 로컬 매거진 편집장과 디자이너, 현직 취재 기자, 유튜버 등 유명 크리에이터들의 강연도 진행된다.

지역 소상공인과 농축산업 종사자를 위한 홍보·마케팅, 스토리텔링 기법 교육과 사업화 지원을 위한 1대1 멘토링 프로그램도 준비했다.

군은 이번 교육을 통해 수강생들이 다양한 콘텐츠를 생산하고 홍보할 수 있는 능력을 갖춘 크리에이터로 성장할 것으로 기대하고 있다.

교육 대상은 군과 다른 지역에 거주하는 만 18~49세 청년 20명으로, 신청자 중 거주 지역과 참여자 의지 등을 고려해 수강생을 선발할 계획이다.

교육은 오는 19일부터 11월 1일까지이다. 총 16회에 걸쳐 매주 일요일 오후 1시~6시에 진행되며 장소는 청년 크리에이터 교육장(화순읍 충의로 100 2층)이다.

모든 교육과 콘텐츠 제작비는 군이 지원하며 교육 수료자는 오는 12월 26일 개최될 ‘화순 청년크리에이터 페스타 공모전(상금 150만 원)’에 참가할 수 있는 자격이 부여된다.

수강 신청 기한은 오는 14일 오후 6시까지며 온라인으로 접수할 수 있고, 문의는 ㈜로컬업 또는 군 인구정책팀에 하면 된다.

군 관계자는 “수강생들의 넘치는 열정 속에 진행 중인 1기 유튜브 양성반은 현재 생활 속 거리두기 지침을 준수하며 안전하게 진행 중이다”며 “1기 때 신청하지 못한 매거진과 유튜브에 관심 있는 군민들의 많은 지원 바란다”고 말했다.

