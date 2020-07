◆고용노동부

<과장급 전보>

▶공정채용기반과장 김문실

▶직업능력평가과장 박종환

▶강원지청장 최상운

▶부산동부지청장 최승찬

▶부산북부지청장 강성훈

▶진주지청장 김두희

▶대구서부지청장 정찬영

▶대전고용센터소장 이한수

▶충주지청장 김영심

<과장급 파견>

▶정책기획위원회(소득주도성장특별위원회) 장중서

▶KOTRA(외국인투자지원센터) 윤옥균

