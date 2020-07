[아시아경제 임온유 기자] 터키의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 20만명을 돌파했다.

터키 보건부는 2일(현지시간) 코로나19 누적 확진자가 전날보다 1192명 늘어난 20만1098명으로 집계됐다고 밝혔다. 하루 기준 신규 확진자 수가 1100명대로 떨어진 것은 지난달 22일 이후 10일 만이다. 누적 사망자 수는 5150명으로 전날보다 19명 늘어났다.

파흐레틴 코자 터키 보건부 장관은 트위터를 통해 "지난 24시간 동안 5만2313건의 코로나19 감염 검사를 시행했으며, 전체 검사 횟수는 343만3963건"이라고 밝혔다. 이어 "1035명이 중환자실에서 집중치료를 받고 있으며, 17만5422명이 완치됐다"고 덧붙였다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr