부산 어린이집서 36명 집단 식중독 증세…11명 입원

[아시아경제 김가연 기자] 부산의 한 어린이집에서 원생들이 집단 식중독 증세를 보여 보건당국이 역학조사에 나섰다.

2일 부산시에 따르면, 연제구 소재의 한 어린이집에서 고열·구토·설사 등 식중독 의심 증상을 보인 원생은 전날(1일)보다 2명 늘어난 36명으로 파악됐다.

입원한 원생도 10명에서 11명으로 1명 증가했으며 이 중 3명에게서 식중독균인 살모넬라균이 검출된 것으로 확인됐다. 다만 경기도 안산시의 유치원에서 집단 발병한 것으로 알려진 용혈성 요독증후군(HUS) 증상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

보건당국은 어린이집 보존식 5건, 먹는 물, 문손잡이, 화장실 변기, 칼, 도마, 식판 등 검체 15건을 수거해 검사하는 한편, 원생 13명과 조리조사자 1명 등 14명의 검체 검사를 의뢰했다.

보건당국에 따르면, 일부 원아들이 의심증세를 보인 건 지난달 26일이지만 신고는 사흘 뒤인 지난달 29일에 이뤄진 것으로 조사됐다.

연합뉴스에 따르면 부산시 보건당국은 "지난달 29일 오전 다수의 학부모가 관할 보건소와 환경위생과에 신고했고 오후에 시에서 해당 어린이집에 역학조사반을 보내 현장 조사를 했다"며 "해당 어린이집은 식중독 환자 발생 상황을 제때 신고하지 않은 것으로 파악했다"고 설명했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr