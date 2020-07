[아시아경제 장세희 기자] 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 6,300 등락률 +7.86% 거래량 1,118,931 전일가 80,200 2020.07.01 15:30 장마감 close 은 그레이스홀딩스, 대호개발, 한영개발, 반도개발이 주주총회결의 취소소송을 제기했다고 1일 공시했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr