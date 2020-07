◇단장급 보임

▲블록체인진흥단장 오진영

▲특구사업지원단장 채승완

◇팀장급 보임

▲침해대응협력팀장 남연수

▲AI빅데이터보안팀장(TF) 백형종

▲개인정보사고조사팀장 추현우

▲데이터안전기반팀장 공재순

▲데이터활용지원팀장(TF) 박윤식

▲위치정보활용팀장 이정현