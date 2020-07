무주군, 민선 7기 출범 2주년 비전선포식

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무주군은 1일 군청 대회의실에서 민선 7기 출범 2주년 비전선포식을 가졌다고 밝혔다.

이날 선포식은 지나온 2년을 돌아보고 새로운 2년의 각오를 다진다는 취지에서 마련된 것으로, 코로나19 상황을 고려해 간부 공무원들과 언론인, 이장과 부녀회장 등 주민 대표 40여 명만 참석한 가운데 간소하게 진행됐다.

본청을 비롯한 6개 읍·면, 농업기술센터, 보건의료원 직원들과는 청내 방송을 통해 ‘무주를 무주답게 군민을 행복하게’ 군정방침 실현을 가시화시킬 하반기 7대 핵심 비전들을 공유했다.

황 군수는 이날 ▲1000만 관광객시대 기반조성 ▲국제태권도사관학교 설립 초석 마련 ▲꿈과 낭만, 멋과 문화가 있는 남대천 관광 명소화 ▲농촌협약사업 유치와 푸드 플랜 완성 ▲복합문화도서관 건립과 평생학습도시 실현 ▲군립 요양병원 건립으로 의료서비스 강화 ▲매력 넘치는 무주시장 시설현대화 등 민선7기 후반기에 역점적으로 추진할 ‘7大 핵심비전’ 을 밝혀 관심을 모았다.

황인홍 군수는 “취임 단상에서 무주다운 무주를 만들고 군민 여러분을 행복하게 하겠다고 했던 약속은 변할 수 없는 책무이자 소명”이라며 “지난 2년 부지런히 뛰어 오늘을 만들었다. 남은 2년도 다부진 각오로 군정에 임하겠다”고 말했다.

