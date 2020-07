[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 1일 효창공원(효창원로 177-18, 사적 제330호) 의열사를 찾아 애국선열들에게 참배를 했다.

민선 7기 2주년 및 취임 10주년을 기념하기 위해서다.

구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 감안, 별도 기념식은 개최하지 않는다. 대신 구청 직원들이 지역 내 전통시장을 방문, 장을 보고 음식을 사먹기로 했다.

성장현 용산구청장은 "지난 10년 간 구정을 함께해 준 30만 구민들과 구청 직원들께 깊이 감사드린다"며 "남은 임기 2년도 최선을 다할 것"이라고 말했다

