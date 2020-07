무안 운남파출소 ‘어린이 교통안전’ 교육 큰 호응

어린이 교통사고 사례교육과 체험학습 진행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안경찰서(서장 김학남) 운남파출소는 최근, 운남면 운남초등학교에서 교통관리계(계장 김운기)와 함께 ‘어린이 교통사고 예방’을 위한 홍보활동을 했다고 1일 밝혔다.

이번 홍보 활동은, 유치원생부터 3학년까지, 약 35명의 어린이와 함께했으며, 어린이 교통사고 예방을 위한 안전띠 착용, 안전한 건널목 건너기 등 현장체험 학습을 통한 실제적인 어린이 교통안전 교육으로 진행돼 큰 호응을 얻었다.

라윤성 운남초 교장은 “함께해준 경찰관들께 감사드린다”며 “이번 교통안전 사례교육과 건널목 건너기 등 현장 체험 학습이 우리 어린이들에게 큰 도움이 됐다”고 말했다.

김주섭 운남파출소장은 “상시적인 ‘어린이 교통안전 교육’ 홍보 활동을 통해, 어린이들이 안전한 지역사회를 만들어나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr