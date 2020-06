[아시아경제 조인경 기자] 한국승강기안전공단이 지난달 30일 공단본부 EL-Safe홀에서 창립 4주년 기념식을 가졌다고 1일 밝혔다.

이날 기념식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 공단본부 직원들만 참석한 가운데 '공단 창립 4주년 발자취' 영상 상영을 시작으로 이사장과 노조위원장 기념사, 직원 포상, 케이크 커팅 및 기념 촬영, 다과 순으로 간소하게 진행됐다.

공단은 행정안전부 소속 준정부기관이며 국내 유일의 승강기 검사기관이자 최고의 생활안전 전문기관으로, 지난 2016년 7월1일 출범했다.

김영기 한국승강기안전공단 이사장은 기념사를 통해 "지난 4년간 다양한 분야에서 괄목할 성과를 내면서 최고의 승강기 안전 전문기관으로 착실하게 성장하고 있다"며 "더 나은 공단의 미래와 함께 수준 높은 승강기 안전서비스를 제공하기 위해 전 임직원이 힘을 합쳐 노력하자"고 강조했다.

