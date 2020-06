[아시아경제 김봉주 인턴기자] 걸그룹 소녀시대 출신 서현이 날씬한 몸매를 자랑했다.

30일 서현은 개인 인스타그램에 "고마워 사랑해 행복만 줄게요~"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 서현은 마른 몸매를 드러낸 체크 원피스를 입고 당당한 포즈를 취하고 있었다.

댓글에는 "키싱유 오 마이 러브", "주현아 너무 예뻐", "여신님 등장" 등 호평이 줄을 이었다.

서현은 올해 방영 예정인 종합편성채널 JTBC 드라마 '사생활'에 출연한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr