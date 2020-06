[아시아경제 이민지 기자] 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 16,850 전일대비 550 등락률 +3.37% 거래량 716,073 전일가 16,300 2020.06.30 15:30 장마감 close 은 미국 현지 법인(Hayan I, L.P.)에 240억원을 출자한다고 30일 공시했다. 출자금액은 자기자본대비 8.5%에 해당한다.

보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 16,850 전일대비 550 등락률 +3.37% 거래량 716,073 전일가 16,300 2020.06.30 15:30 장마감 close 은 "미국 펀드 투자를 통해 global 투자 기회 확보 및 사업 영역 확장 가능성 제고하기 위한 것"이라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr