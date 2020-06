키움운용 "구독경제 펀드, 3개월만에 설정액100억원 돌파"

[아시아경제 이민지 기자] ‘키움 글로벌 구독경제 증권투자신탁’이 출시 3개월만에 설정액 100억을 돌파했다고 30일 밝혔다.

키움 글로벌 구독경제 펀드는 구독경제 비즈니스를 도입한 기업 중 미래성장성이 뛰어나고 적정한 주가를 가진 기업을 발굴하여 투자하는 펀드이다. 펀드 주요 편입종목은 마이크로소프트, 애플, 어도비, 아마존, 넷플릭스 등이다.

코로나19가 일상화 되면서 대면 서비스 시장은 전반적으로 침체를 겪고 있고, 관련 기업들은 비즈니스 모델에 구독서비스를 도입해 위기 돌파구를 찾고 있다.

영화 배급사는 넷플릭스를 통해 신작을 개봉하기도 하고, 카드사들은 복수의 구독 서비스에 특화된 신용카드를 출시하고 있다. 식품, 술, 면도기, 화장품, 의류, 꽃, 액세서리, 전자제품 등의 정기구독은 생활 속에 스며든 지 오래이다.

키움투자자산운용은 “소비 트렌드 변화에서 새로운 투자 아이디어를 얻고자 하는 고객에게 키움 글로벌 구독경제 펀드가 매력적으로 다가간 것 같다”고 말했다.

이 펀드는 우리은행, 삼성증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 유안타증권, 현대차증권, 한국포스증권, 키움증권, DB금융투자, 교보증권, 신한금융투자 등을 통하여 가입 가능하다.

