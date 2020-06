성남시 '학자금 신불 청년' 지원 나선다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 학자금 대출 상환을 제때 하지 못해 '신용불량자'가 된 청년들이 정상적인 사회생활을 시작할 수 있도록 신용회복 지원에 나선다.

성남시는 29일 한국장학재단과 '학자금 대출 청년 장기연체자 신용회복 지원사업을 위한 업무협약'을 맺었다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 성남시는 대출 학자금을 6개월 이상 미상환해 한국장학재단이 신용도 판단 정보에 등록한 이들의 총 채무액 가운데 10%(100만원 이내)를 학자금 분할 상환 약정 초입금으로 지원한다.

초입금을 받는 한국장학재단은 해당 학자금 대출 연체자에 대한 신용도 판단정보 등록을 즉시 해지한다.

남은 학자금 대출금은 연체자와 한국장학재단이 별도 약정을 맺고 최장 20년간 분할 납부하게 된다.

한국장학재단 신용도 판단 정보에 등록된 성남지역 만 19~34세 청년은 5월 말 기준 193명이고, 이들의 채무액은 17억9200만원이다. 6개월 미만 연체자를 포함하면 815명에 채무액은 71억5000만원이다.

시는 신용도 판단 정보에 등록된 청년을 대상으로 오는 7~9월 지원 신청을 받아 적격 여부를 심사한 뒤 최종 지원 대상자를 선정한다.

시 관계자는 "경제불황과 사회 불안정 속에 청년부채는 매년 증가하고 있고, 올해는 코로나19로 청년들이 아르바이트조차 구하기 어려운 실정"이라면서 "신용도 판단 정보 등록자가 돼 취업이나 경제 활동에 발목이 잡힌 청년들을 지원하는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

