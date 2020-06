서울 코로나19 누적 확진자 1300명 넘어서

[아시아경제 이진규 기자] 서울에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 1300명을 넘어섰다.

28일 서울 자치구 발표와 중앙방역대책본부(중대본) 집계 등에 따르면 이날 서울에서 코로나19 누적 확진자 수가 1301명이 된 것으로 추산된다.

중대본은 이날 낮 12시 기준으로 관악구 왕성교회 감염자가 8명 늘어 관련 확진자가 모두 27명이며 이 가운데 23명이 서울 환자라고 밝혔다.

용산구에서 전날 확진된 국방부 어린이집 교사(26세 여성·용산 49번)의 담임 반 원생이었던 3세 남아(용산 50번·원효로1동)가 이날 오전 양성으로 판정됐다.

왕성교회 관련 감염자 2명과 용산 어린이집 원아가 추가되면서 서울의 누계 확진자는 이날 0시 기준 1298명에서 1301명으로 늘었다.

이날 확진된 20대 남성(노원구 47번)은 지난 25~26일 서울 여의도 현대카드 사옥 5층에서 근무한 것으로 파악됐다. 이 확진자는 지난 26일 왕성교회 관련으로 확진된 30대 남성과 같은 층에서 근무하면서 감염된 것으로 추정됐다.

구로구에서 확진된 28세 남성(구로 86번)도 왕성교회 관련 확진자(28세 여성·동작 51번)의 접촉자로 전날 발열과 기침 등 증상이 나타나 검사받고 양성 판정을 받았다.

