[종합]"조응천도 적폐 통합당 가라" 조응천 추 장관 비판에 친문 지지자들 '분통'

與 조응천 "추미애 거친 언행, 한번도 경험못한 광경"

일부 민주당원·친문 지지자들 "차라리 통합당으로 가라"

[아시아경제 한승곤 기자] 조응천 더불어민주당 의원이 28일 추미애 법무부 장관의 언행을 지적한 것을 두고 친문(親文) 지지자들 사이에서 강한 비판의 목소리가 나오고 있다. 일각에서는 "제2의 금태섭 아니냐, 역시 검찰 출신이다", "조응천도 적폐"라는 지적까지 나오고 있다.

조 의원은 앞서도 금태섭 전 민주당 의원이 고위공직자범죄수사처(공수처) 신설법안에 기권표를 행사해 징계 대상에 오르자 이에 반대하는 의견을 내 친문 지지자들에게 거센 비난을 받은 바 있다.

조 의원은 28일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "최근 추 장관의 윤석열 검찰총장에 대한 일련의 언행은 제가 삼십 년 가까이 법조 부근에 머무르면서 한 번도 경험해보지 못한 낯선 광경으로서 당혹스럽기까지 하여 말문을 잃을 정도"라고 비판했다.

이어 "검찰개혁과 공수처 출범을 위해서라도 추 장관의 겸허한 자세가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "추 장관 취임 전 66명의 법무부 장관이 지휘권 행사를 자제하고 총장 의견을 들어 검사 보직을 제청했다. 물론 권위주의 시절에는 정치적 행태가 지금과 매우 달랐고 그 이후에도 법무부와 검찰의 공생, 악용 사례가 많았다"며 "과거 전임 장관들도 법령, 검찰의 정치적 중립에 대한 고려로 인해 언행을 자제했다"고 밝혔다.

조 의원은 "추 장관의 거친 언사로 검찰개혁과 공수처의 조속한 출범의 당위성을 역설하면 할수록 논쟁의 중심이 추 장관 언행의 적절성에 집중될 수 있다"고 지적했다.

이어 "추 장관이 연일 총장을 거칠게 비난해 스포트라이트를 받는 것이 시기적으로 적절한가 묻지 않을 수 없다"면서 "원래의 의도나 소신과 별개로 거친 언행을 거듭한다면 정부 여당은 물론 임명권자에게도 부담될까 우려스럽다"고 지적했다. 이어 "한번 호흡을 가다듬고 되돌아보시길 부탁드린다"고 덧붙였다.

추 장관을 향한 조 의원의 비판이 이어지자 민주당 일부 당원들은 금 전 의원이 공수처 기권표를 행사했을 당시와 같은 수준으로 맹비난을 보내고 있다.

한 당원은 "삼십 년 가까이 법조 부근에 머무르면서 정권, 검찰, 사법부, 경찰, 언론이 이렇게 썩을 때까지 조 의원은 뭘 했나?"라며 강하게 질책했다. 이어 "미래통합당에 환영하는 분위기다. 그 당으로 가는게 맞는 것 같다"고 비난했다.

또 다른 당원들 역시 "검찰 얘기 그만하고, 그냥 통합당으로 가라", "조응천도 적폐다", 등 조 의원 비판이 이어지고 있다.

조 의원은 앞서도 금 전 의원이 공수처 법안에 기권표를 행사했다는 이유로 당내서 징계 대상에 오르자 이에 반대하는 의견을 냈다가 친문 지지자들에게 비판을 받은 바 있다.

당시 조 의원은 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 금 전 의원 징계 논란에 대해 "국회의원이 자기 소신 가지고 판단한 걸 가지고 징계를 한다? 이런 거는 저는 본적이 없는 것 같고요."라며 사실상 징계 반대 의견을 보였다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr