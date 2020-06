[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 28일 새벽 1시48분께 경상북도 영천시 고경면 한 도로에서 SM5 승용차가 가드레일을 들이받았다.

이 사고 충격으로 40대 운전자가 숨졌다. 차량은 엔진룸에 불이 붙으면서 전소됐다.

경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사중이다.

