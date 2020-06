[아시아경제 임춘한 기자] 노웅래 더불어민주당 의원은 28일 통일부 장관을 부총리로 격상시키는 내용의 정부조직법 개정안을 대표 발의했다고 밝혔다.

이번 개정안은 통일부 장관이 부총리를 겸임하면서 통일 정책과 관련해 중앙행정기관을 총괄·조정할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 법안 발의에는 민주당 설훈 송영길 정청래 의원, 미래통합당 홍문표 의원 등 총 14명이 참여했다.

노 의원은 법안 발의 이유로 "통일 정책을 체계적으로 추진하기 위해 범정부적인 컨트롤타워가 필요함에도 통일부는 다른 중앙행정기관을 총괄·조정하기에 미흡한 측면이 있다"고 설명했다.

현재 공석인 통일부 장관 자리에는 임종석 전 대통령 비서실장, 이인영 민주당 의원 등이 후보로 거론되고 있다.

